Олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Нортуга отправили в тюрьму

Спортсмен превысил скорость за рулем, а затем у него нашли наркотики.



Осло. Норвегия. 7 месяцев за решеткой и пожизненное лишение прав – такой приговор вынес суд в Норвегии двукратному олимпийскому чемпиону по лыжным гонкам Петтеру Нортугу. Как пишет RT со ссылкой на NRK, 13-кратного чемпиона мира поймали на нарушении правил дорожного движения и хранении наркотиков.

Все началось с превышения скорости за рулем. Норвежского лыжника задержали, а затем дома у него нашли кокаин. Правда, во время езды Нортуг не находился под воздействием наркотиков или алкоголя, это показал анализ крови. Тем не менее, суд приговорил спортсмена к реальному сроку заключения, а также оставил без прав на вождение.

Напомним, норвежский лыжник Петтер Нортуг 13 раз становился чемпионом мира (рекорд среди мужчин) и трижды – серебряным призером. Также на его счету 2 победы в общем зачете Кубка мира (2010 и 2013 годы). На зимней Олимпиаде в Ванкувере 2010 года он завоевал 2 золотые медали, одну серебряную и одну бронзовую. Спортивную карьеру Нортуг завершил в декабре 2018 года.