Домашней арене итальянского «Наполи» присвоят имя Марадоны

Аргентинский футболист выступал за неаполитанскую команду с 1984 по 1991 годы.



Неаполь. Италия. Именем Марадоны назовут стадион команды «Наполи» в Италии. Об этом заявил мэр Неаполя Луиджи Де Маджистрис, пишет «Интерфакс».

«Стадион будет называться «Диего Армандо Марадона». Этого хочет народ. Вчера все единогласно этого требовали. Диего способен объединить всех неаполитанцев», - приводит агентство слова градоначальника.

До недавнего времени домашняя арена итальянской команды «Наполи» носила имя «Сан-Паоло».

За «Наполи» Марадона выступал с 1984 по 1991 годы. Во многом благодаря аргентинскому нападающему команда дважды становилась чемпионом Италии и выиграла Кубок УЕФА.

Напомним, знаменитый футболист Диего Марадона ушел из жизни 25 ноября. Незадолго до этого ему сделали операцию по удалению гематомы головного мозга.