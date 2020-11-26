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Домашней арене итальянского «Наполи» присвоят имя Марадоны

15:56, 26 ноября, 2020
Евгений Кандаков
Домашней арене итальянского «Наполи» присвоят имя Марадоны
15:56, 26 ноября, 2020
Евгений Кандаков
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#спорт\n#футбол\n#Аргентина\n#Италия\n#стадион\n#спортсмены\n#легенды\n#знаменитости
Фото: instagram.com/maradona
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Аргентинский футболист выступал за неаполитанскую команду с 1984 по 1991 годы.

Неаполь. Италия. Именем Марадоны назовут стадион команды «Наполи» в Италии. Об этом заявил мэр Неаполя Луиджи Де Маджистрис, пишет «Интерфакс».

«Стадион будет называться «Диего Армандо Марадона». Этого хочет народ. Вчера все единогласно этого требовали. Диего способен объединить всех неаполитанцев», - приводит агентство слова градоначальника.

До недавнего времени домашняя арена итальянской команды «Наполи» носила имя «Сан-Паоло».

За «Наполи» Марадона выступал с 1984 по 1991 годы. Во многом благодаря аргентинскому нападающему команда дважды становилась чемпионом Италии и выиграла Кубок УЕФА.

Напомним, знаменитый футболист Диего Марадона ушел из жизни 25 ноября. Незадолго до этого ему сделали операцию по удалению гематомы головного мозга.

15:56, 26 ноября, 2020
Евгений Кандаков
187
0
#спорт\n#футбол\n#Аргентина\n#Италия\n#стадион\n#спортсмены\n#легенды\n#знаменитости