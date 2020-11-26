Ижевские баскетболисты в полуфинале Кубка России, новый клип «Би-2» и смерть Марадоны: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Утро четверга, 26 ноября, «Сусанин» встречает традиционным обзором новостей.



Наши в полуфинале:

Ижевские баскетболисты «Купола-Родников» вышли в полуфинал Кубка России. Об этом сообщила пресс-служба команды.



В повторной встрече четвертьфинала ижевчане уверенно обыграли ярославцев. Матч закончился счетом 106:67. Напомним, что ранее «Купол-Родники» обыграли «Буревестников» в первом матче ¼ финала Кубка России.



Дальше ижевчане продолжат борьбу в ½ стадии с сахалинским клубом «Восток-65».



Смерть Марадоны:

Скончался аргентинский футболист Диего Марадона. Как сообщает RT, ему было 60 лет.



Причиной смерти стал сердечный приступ. Легенде спорта стало плохо в его доме в Тигре. Туда он приехал после операции, которую недавно перенес: в больницу его положили 30 октября. Там у Марадоны диагностировали субдуральную гематому. В итоге футболисту сделали операцию на мозг, после чего выписали 11 ноября.

Как пишет РБК, из-за смерти Марадоны в Аргентине объявили трехдневный траур. Президент страны также написал о трагедии в своем «Твиттере». Он отметил, что футболист был «величайшим из всех».



Отметим, что Диего Марадона играл в клубах «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Чемпион мира 1986 года.



В четвертьфинале чемпионата мира по футболу 1986 года на матче с Англией Марадона забил «Гол столетия». Тогда же он забил мяч рукой, а этот случай стал известен как «Рука Бога».



Работал главным тренером сборной Аргентины. С командой Марадона дошел до четвертьфинала чемпионата мира 2010 года.



Клип «Би-2»:



Рок-группа «Би-2» выпустила новый клип «Бог проклятых». Как пишет «Газета.ru», за 7 часов видео набрало более 100 тыс. просмотров.



Режиссером клипа выступил Владимир Беседин. При написании сценария он вдохновился «Сиянием» Стенли Кубрика и «Психо» Альфреда Хичкока.

Как отметил солист группы Лева Би-2, в видео отразилась тема отцов и детей.

«Эта песня посвящается всем отверженным, униженным и оскорбленным, коих с каждым годом становится все больше и больше», — рассказал исполнитель.