В ФИФА ничего не знают о недопуске сборной России к ЧМ-2022

Ранее об этом сообщил один из катарских телеканалов.



Цюрих. Швейцария. В Международной федерации футбола (ФИФА) не располагают информацией о неучастии сборной России в чемпионате мира в Катаре. Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на портал «Чемпионат».

«Нам нечего добавить к нашему декабрьскому заявлению, в котором мы сообщили, что ФИФА находится в контакте с WADA (Всемирное антидопинговое агентство) и ASOIF (Ассоциацией международных федераций летних олимпийских видов спорта) по поводу прояснения решения исполнительного комитета WADA в отношении футбола», - заявил представитель пресс-службы ФИФА.

Ранее арабский телеканал beIN Sports на своей странице в Twitter сообщил, что WADA запретило российской сборной участвовать в Чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.