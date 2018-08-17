Все мировые рекорды в фигурном катании списали в архив

Это связано с переходом на новую систему оценки выступлений танцоров на льду.

Нидерланды. Международный союз конькобежцев отправил все мировые рекорды в фигурном катании до сезона 2018/19 года в архив. Об этом сообщили на сайте союза.

Инициатива связана с переходом на новую систему оценивания выступлений.

Если раньше фигуристов судили по шкале от минус трех до трех, то теперь будут с минус пяти до пяти.

Получилось, что все победы российских фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой списаны в архив.

Напомним, что Загитова стала Олимпийской Чемпионкой в фигурном катании по результатам игр 2018 года.