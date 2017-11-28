МОК лишил сборную России еще двух медалей Олимпиады в Сочи

Пожизненно отстранили от участия в Играх Ольгу Вилухину, Яну Романову, Алексея Негодайло, Дмитрия Труненкова, а также Сергея Чудинова.

Лозанна. Швейцария. Международный олимпийский комитет дисквалифицировал еще пять российских спортсменов. Таким образом, сборная России на Играх в Сочи лишилась еще двух медалей.

Как пишет РТД, решение о дисквалификации спортсменов приняла комиссия МОК под руководством Дениса Освальда. Согласно ее вердикту, Ольга Вилухина и Яна Романова лишаются серебряной медали Олимпиады в Сочи, выигранной в эстафете вместе с Ольгой Зайцевой и Екатериной Шумиловой.

Бобслеисты Алексей Негодайло и Дмитрий Труненков остаются без золотых медалей, выигранных вместе с Александром Зубковым и Алексеем Воеводой в соревнованиях четверок. Кроме того, МОК аннулировал результаты скелетониста Сергея Чудинова, занявшего пятое место.

Отмечается, что помимо лишения медалей, вся пятерка российских спортсменов пожизненно отстранена от участия в Олимпийских играх.

Таким образом, сборная России на Играх в Сочи лишилась в общей сложности 11 медалей и в общем зачете по количеству наград опустилась на четвертое место, пропустив вперед сборные Канады, Норвегии и США.