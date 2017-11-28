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      МОК лишил сборную России еще двух медалей Олимпиады в Сочи

      09:25, 28 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      09:25, 28 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      221
      0
      #спорт\n#медали\n#Олимпиада в Сочи\n#МОК\n#дисквалификация
      Фото: vk.com
      221
      0

      Пожизненно отстранили от участия в Играх Ольгу Вилухину, Яну Романову, Алексея Негодайло, Дмитрия Труненкова, а также Сергея Чудинова.

      Лозанна. Швейцария. Международный олимпийский комитет дисквалифицировал еще пять российских спортсменов. Таким образом, сборная России на Играх в Сочи лишилась еще двух медалей.  

      Как пишет РТД, решение о дисквалификации спортсменов приняла комиссия МОК под руководством Дениса Освальда.  Согласно ее вердикту, Ольга Вилухина и Яна Романова лишаются серебряной медали Олимпиады в Сочи, выигранной в эстафете вместе с Ольгой Зайцевой и Екатериной Шумиловой.  

      Бобслеисты Алексей Негодайло и Дмитрий Труненков остаются без золотых медалей, выигранных вместе с Александром Зубковым и Алексеем Воеводой в соревнованиях четверок.  Кроме того, МОК аннулировал результаты скелетониста Сергея Чудинова, занявшего пятое место.  

      Отмечается, что помимо лишения медалей, вся пятерка российских  спортсменов пожизненно отстранена  от участия в Олимпийских играх.  

      Таким образом, сборная России на Играх в Сочи лишилась в общей сложности 11 медалей и в общем зачете по количеству наград опустилась на четвертое место, пропустив вперед сборные Канады, Норвегии и США.   

      09:25, 28 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      221
      0
      #спорт\n#медали\n#Олимпиада в Сочи\n#МОК\n#дисквалификация

       

       

       

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