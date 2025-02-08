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Страны Балтии завершили отключение от энергосистемы России и Беларуси 

14:33, 08 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Страны Балтии завершили отключение от энергосистемы России и Беларуси 
14:33, 08 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
48
0
#энергетика\n#Прибалтика\n#Россия
Источник фото: unsplash.com
48
0

Эстония, Латвия и Литва начали тестирование работы в автономном режиме перед синхронизацией с энергосистемой континентальной Европы.

Таллин. Эстония. В субботу прибалтийские страны завершили процесс отключения от энергосистемы БРЭЛЛ (Белоруссия – Россия – Эстония – Латвия – Литва) и перешли на работу в изолированном режиме. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным эстонской энергетической компании Elering, отключение началось около 6 утра с прекращения подачи электроэнергии по линиям между Литвой и Калининградской областью России. Затем были отключены линии между Литвой и Белоруссией, Латвией и Россией, а также Эстонией и Россией.

Энергетические операторы Эстонии, Латвии и Литвы – Elering, AST и Litgrid – проводят тестирование работы в условиях энергетического «острова». Потребление электроэнергии в этот период обеспечивается за счет местных электростанций, а также линий электропередачи, связывающих Эстонию с Финляндией и Литву со Швецией.

14:33, 08 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
48
0
#энергетика\n#Прибалтика\n#Россия