Кутиала. Мали. Антиукраинский митинг прошел в Мали. Сотни жителей города Кутиала выступили против иностранного вмешательства в дела своей страны, пишет Лента.ру со ссылкой на портал Info Matin.

Участники акции выкрикивали антиукраинские лозунги, обвиняли Киев и «его террористических союзников» в гибридной войне на территории Мали. При этом многие манифестанты несли российские флаги и выражали поддержку Москве.

«Наша страна является объектом заговора империалистов и вампиров», — сказал изданию из митингующих.

Напомним, 5 августа стало известно, что переходное правительство Мали объявило о разрыве отношений с Украиной. Поводом послужило признание представителя Главного управления разведки (ГУР) Украины Андрея Юсова в поддержке вооруженных группировок, в бою с которыми был уничтожен отряд малийских войск и 13-й штурмовой отряд ЧВК «Вагнер» во главе с командиром Сергеем Шевченко. Сражение длилось с 22 по 27 июля в районе города Тин-Заутин на границе с Алжиром.

6 августа о разрыве отношений с Украиной объявили также власти Нигера.