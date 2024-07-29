В ЧВК «Вагнер» рассказали о последнем бое своего отряда в Мали

Тин-Заутин. Мали. Отряд российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» попал в засаду и был разгромлен террористами в Мали. Среди погибших – командир Сергей Шевченко с позывным «Пруд», пишет Газета.ру со ссылкой на Telegram-канал «Разгрузка Вагнера».

Трагедия произошла в окрестностях населенного пункта Тин-Заутин. С 22 по 27 июля малийские военные и бойцы 13-го штурмового отряда ЧВК «Вагнер» под руководством Сергея Шевченко ртбивали атаки боевиков-туарегов из «Координационного движения Азавад» (CMA) и радикалов запрещенной в РФ террористической группировки «Аль-Каида* в Сахеле» (JNIM)».

Поначалу отряд отразил нападение, уничтожив большую часть противника. Но затем песчаная буря помогла радикалам подтянуть подкрепления. Их численность выросла до тысячи человек с тяжелым вооружением, дронами и «шахид-мобилями». Руководство ЧВК также направило к Тин-Заутину дополнительные силы.

В ходе продолжавшихся с 25 по 27 июля ожесточенных боев погибло много малийских военных и «вагнеровцев», в том числе командир 13-го штурмового отряда Сергей «Пруд» Шевченко. По ситуации на вечер 27 июля последние трое россиян продолжали отбивать атаки противника.

Сообщается также о поврежденном боевиками вертолете, который потерпел крушение в городе Кидаль.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.