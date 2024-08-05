В Мали объявили о разрыве дипломатических отношений с Украиной

Бамако. Мали. Правительство переходного периода в Мали разорвало дипотношения с Украиной. Поводом для такого решения власти африканской страны назвали поддержку Киевом террористических организаций, пишут «Известия» со ссылкой на портал aBamako.

В заявлении руководства Мали говорится, что о содействии боевикам рассказал представитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Андрей Юсов. Речь идет о вооруженных группировках, в бою с которыми был уничтожен отряд малийских войск и 13-й штурмовой отряд ЧВК «Вагнер» во главе с командиром Сергеем Шевченко. Сражение длилось с 22 по 27 июля в районе города Тин-Заутин на границе с Алжиром.

Власти Мали обвинили Киев в агрессии и поддержке международного терроризма, а также нарушении суверенитета Мали, международного права и Устава ООН. Правительство переходного периода призвало противодействовать подрывной деятельности украинских посольств в Сахеле (территории, прилегающей с юга к пустыне Сахара).

Сенегальское издание Sene.News пишет, что расследование по поводу подготовки террористов украинскими инструкторами проводят в Мали и Мавритании. При этом уже установлено, что обучение повстанцев проходило на территории Мавритании. Там начали свое расследование произошедшего.

А по данным французской газеты Le Monde террористы, которые входят в альянс малийских вооруженных сепаратистских группировок, проходили обучение на Украине.

4 августа МИД Буркина-Фасо осудило поддержку терроризма в Мали со стороны Украины и призвал мировое сообщество дать оценку такой практике. Перед этим в аккаунте посольства Украины в Сенегале появилось видео, в котором выражалась поддержка действий террористов в Мали.