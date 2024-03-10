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10 марта с заходом солнца у мусульман начнется Рамадан

12:00, 10 марта, 2024
Константин Ижболдин
журналист
10 марта с заходом солнца у мусульман начнется Рамадан
12:00, 10 марта, 2024
Константин Ижболдин
журналист
243
0
#мусульмане\n#Пост\n#ислам
Фото: pixabay.com
243
0

Приверженцы ислама будут воздерживаться от пищи и питья во время светового дня на протяжении месяца.

В воскресенье, 10 марта, с заходом солнца мусульмане всего мира встретят в мечетях начало священного месяца Рамадан. На протяжении 30 дней во время светового дня по канонам ислама они должны воздерживаться от еды и питья и регулярно читать молитвы.

Рамадан для мусульман - это также память об откровении, когда в ночь на 27-е число священного месяца пророку Мухаммеду началось ниспослание Корана.

С окончанием поста наступает праздник разговения — Ураза-байрам. В 2024 году он приходится на 10 апреля.

 

12:00, 10 марта, 2024
Константин Ижболдин
журналист
243
0
#мусульмане\n#Пост\n#ислам