10 марта с заходом солнца у мусульман начнется Рамадан

В воскресенье, 10 марта, с заходом солнца мусульмане всего мира встретят в мечетях начало священного месяца Рамадан. На протяжении 30 дней во время светового дня по канонам ислама они должны воздерживаться от еды и питья и регулярно читать молитвы.

Рамадан для мусульман - это также память об откровении, когда в ночь на 27-е число священного месяца пророку Мухаммеду началось ниспослание Корана.

С окончанием поста наступает праздник разговения — Ураза-байрам. В 2024 году он приходится на 10 апреля.