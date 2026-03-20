Ижевск. Удмуртия. Мусульмане Удмуртии отмечают праздник Ураза-байрам (0+). Он символизирует собой окончание месяца Рамадан, который начался с закатом солнца 18 февраля.

«Вот и прошёл священный месяц Рамадан, наступил радостный и в то же время грустный праздник Ураза-байрам. Мы радуемся в эти дни, потому что с верой в Аллаха, надеясь на его довольство и награду, старались соблюдать пост, выполнять ежедневные намазы, радовали нуждающихся гостинцами и пожертвованиями, участвовали в коллективных разговениях. Но в то же время мы грустим о том, что благословенные дни Рамадана, насыщенные духовным служением, укреплением веры, перевоспитанием своего нафса, подошли к концу», — написал в соцсетях имам-мухтасиб северных районов Удмуртии Ильмир Касимов.

Поздравил верующих и муфтий республики Фаиз Мухамедшин, назвав Рамадан месяцем милости, прощения и благотворительности.

«В этом году, по милости Аллаха, мы вновь ощутили лёгкость и красоту поста. Несмотря на зимнюю морозную погоду в первые дни поста, верующие Удмуртии проявили стойкость и искренность. Особую ценность Рамадану придавало единство верующих. Я с огромной радостью наблюдал, как заполнялись мечети на таравих-намазах, как люди собирались вместе за щедрыми столами ифтаров. Отрадно видеть, что с каждым годом среди нас становится всё больше тех, кто впервые открывает для себя смысл поста, кто впервые приходит в мечеть, впервые ищет знания и тянется к добру. Это лучшее свидетельство того, что наша община живет, развивается и укрепляется в вере», — написал в соцсетях Фаиз-хазрат.

Поздравила мусульман Удмуртии и руководитель Минприроды УР Роза Аснанова, пожелав, чтоб Ураза-байрам принёс в сердца радость, а жизнь — удачу и успех.

«Дорогие братья и сёстры! От всей души поздравляю вас с благословенным, светлым праздником Ураза-байрам! Да примет Всевышний Аллах все наши благие деяния, совершённые в месяце Рамадан. В этом году праздник совпадает с благословенной пятницей, придавая Ураза-байраму особую торжественность», — написал глава Можги Эрик Уразов.

«За этот месяц мы все старались через благие дела и молитвы изменить себя в лучшую сторону. Желаю всем нам сохранить до следующего Рамадана всё то доброе и светлое, что пришло к нам в это священное время. А весь негатив и плохие мысли, от которых мы избавились благодаря соблюдению традиций Рамадана, пусть никогда не возвращаются в наши души», — написал депутат Гордумы Ижевска Бахруз Гумбатов.