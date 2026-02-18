Ижевск. Удмуртия. 19 февраля 2026 года станет первым днём священного для мусульман месяца Рамадан. Об этом в соцсетях рассказал муфтий Удмуртии Фаиз Мухамедшин.

Он сообщил, что в преддверии священного месяца в Духовном управлении мусульман республики прошло рабочее собрание имамов и активистов мечетей в формате круглого стола, посвященное вопросам подготовки к месяцу поста, молитв и духовного воспитания.

«Наша главная задача — создать такие условия, чтобы каждый человек мог спокойно, осознанно и без затруднений совершать поклонение, укреплять веру и чувствовать заботу со стороны общины», — написал Фаиз-хазрат.

Отметим, что Совет улемов Духовного управления мусульман России уточнил даты начала и конца Рамадана и определил размеры закят уль-фитр и искупительной милостыни.

«Месяц Рамадан 2026 наступит с заходом солнца 18 февраля. После пятой молитвы в этот же день совершается таравих. Первым днём поста следует считать 19 февраля, последним же днём — 19 марта. Первый день месяца шавваль и Ураза-байрам — 20 марта. Последний таравих — 18 марта», — говорится на сайте ДУМ РФ.

Размер закят-уль-фитр на 2026 год составляет:

- 250 рублей для малоимущих;

- 800 рублей для людей со средним достатком;

- от 1300 рублей для состоятельных.

«Данные суммы закят-уль-фитр выведены из расчёта средней стоимости таких продуктов питания, как финики, ячмень, пшеница и изюм, о которых есть упоминание в достоверных хадисах. Сумма в 250 рублей является минимальной и обязательной к выплате. Суммы в 800 и 1300 рублей являются рекомендуемыми. Если верующий не успел выплатить закят-уль-фитр до праздничной молитвы, то обязанность остается: он должен передать его сразу, как представится возможность», — разъясняет Совет улемов.

Сумма искупительной милостыни (фидья-садака), выплачиваемой человеком, который не в состоянии соблюдать пост по веским причинам, составляет 400 рублей, однако сумма может быть увеличена или уменьшена в зависимости от собственных среднесуточных затрат на питание.