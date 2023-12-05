В США скончалась сестра Фиделя Кастро Хуанита

Майами. США. Ушла из жизни младшая сестра кубинских лидеров Фиделя и Рауля Кастро Хуанита Кастро. Родственница политиков умерла в Майами (США), пишет «Российская газета».

О смерти Хуаниты Кастро сообщила ее представитель Мария Антониетта Коллинс. Она находилась рядом с ней последние 30 лет. По ее словам, сестра Фиделя Кастро была «неутомимым борцом за дело своей Кубы».

Поначалу Хуанита поддерживала политику своего старшего брата, но после 1963 года разочаровалась в результатах Кубинской революции и покинула Остров Свободы. Жила в Мексике, затем в США. Помогала жителям Кубы эмигрировать в соседние страны. Признавалась в наличии связей с ЦРУ.