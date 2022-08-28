Алжирцы освистали приехавшего в страну Макрона

Оран. Алжир. Визит президента Франции в Алжир был омрачен неприятным для главы государства инцидентом. Эммануэля Макрона освистали жители города Оран, пишет Лента.ру со ссылкой на телеканал France Info.

Агрессивно настроенные мужчины окружили французского лидера, когда он собирался посетить один из магазинов. Охранники встали у них на пути. Президент между тем улыбался и махал алжирцам.

Горожане начали требовать, чтобы Макрон ехал обратно на родину. «Франция пожирает нашу страну», — кричали собравшиеся. У президента спрашивали также, как поживает его жена. А один из жителей заявил, что французский лидер приехал только потому, что ему нужен алжирский газ.

Напомним, на Макрона нападают и его сограждане. Так, в 2021 году в Лионе в него бросили яйцо, а в департаменте Дром глава государства схлопотал пощечину от местного жителя, подошедшего якобы поздороваться.