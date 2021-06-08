Президенту Франции отвесили пощечину на улице

Инцидент произошел во время визита Макрона на юго-восток страны.



Тэн-л'Эрмитаж. Франция. Президента Франции Эммануэля Макрона ударил по лицу неизвестный мужчина. Происшествие случилось 8 июня во время визита главы государства в департамент Дром на юго-восток страны, пишут «Известия» со ссылкой на BFM.TV.

На разошедшемся по соцсетям видео Макрон пытается пообщаться с группой сограждан. Он протягивает руку одному из мужчин, который отвечает на рукопожатие, но затем дает президенту пощечину.

После этого охрана Макрона задержала двух человек.