Студента, кинувшего яйцо в президента Франции, отправили на принудительное лечение

Во время броска молодой человек выкрикивал: «Да здравствует революция!».

Лион. Франция. Житель Франции, атаковавший президента республики яйцом, отправлен на принудительное лечение в психиатрию. Об этом пишут «Известия».

Инцидент с президентом Франции Эммануэлем Макроном произошёл в понедельник, 27 сентября. Макрон в тот день прибыл в Лион на выставку Eurexpo. Пока президент шёл в толпе и со всеми здоровался, неизвестный кинул в него яйцо с криками «Да здравствует революция!».

После этого молодого человека скрутила служба безопасности. Французский лидер попросил полицейских выяснить причины такого поступка.

Как выяснилось позже, за «атакой» стоял 19-летний студент. По настоянию прокуратуры Лиона его обследовали, после чего было принято решение о помещении его в Больничный центр Ле Винатье — психиатрическую лечебницу.