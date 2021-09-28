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Студента, кинувшего яйцо в президента Франции, отправили на принудительное лечение

16:48, 28 сентября, 2021
Андрей Бирюков
Студента, кинувшего яйцо в президента Франции, отправили на принудительное лечение
16:48, 28 сентября, 2021
Андрей Бирюков
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#Франция\n#власть\n#президент
Фото: twenty20.com
116
0

Во время броска молодой человек выкрикивал: «Да здравствует революция!».

Лион. Франция. Житель Франции, атаковавший президента республики яйцом, отправлен на принудительное лечение в психиатрию. Об этом пишут «Известия».

Инцидент с президентом Франции Эммануэлем Макроном произошёл в понедельник, 27 сентября. Макрон в тот день прибыл в Лион на выставку Eurexpo. Пока президент шёл в толпе и со всеми здоровался, неизвестный кинул в него яйцо с криками «Да здравствует революция!». 

После этого молодого человека скрутила служба безопасности. Французский лидер попросил полицейских выяснить причины такого поступка.

Как выяснилось позже, за «атакой» стоял 19-летний студент. По настоянию прокуратуры Лиона его обследовали, после чего было принято решение о помещении его в Больничный центр Ле Винатье — психиатрическую лечебницу. 

16:48, 28 сентября, 2021
Андрей Бирюков
116
0
#Франция\n#власть\n#президент
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