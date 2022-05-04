Первый президент Белоруссии Станислав Шушкевич скончался на 88 году жизни

Минск. Республика Беларусь. Ночью 4 мая в возрасте 87 лет умер первый президент Республики Беларусь Станислав Шушкевич. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на жену Ирину.

В конце февраля бывший руководитель страны заболел коронавирусом и его госпитализировали. После скорой поправки и выписки в апреле у экс-президента вновь ухудшилось здоровье. Станислава Шушкевича положили в реанимацию Республиканского клинического медцентра, но не подключали к аппарату ИВЛ. В конце апреля его перевели на домашнее лечение.

Шушкевич Станислав Станиславович являлся президентом Республики Беларусь с 1991 года по 1994 год. В этот же год он баллотировался на второй президентский срок, но не вышел во второй тур. Через год Шушкевич был избран в Верховный Совет республики XIII созыва.