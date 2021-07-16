В беспорядках, вспыхнувших в ЮАР после ареста Зумы, погибло уже больше 100 человек

Власти разворачивают против сторонников бывшего лидера страны военные части.



Кейптаун. ЮАР. В результате волнений, начавшихся в Южно-Африканской республике после взятия под стражу экс-президента Джейкоба Зумы, погибли уже 117 человек. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Guardian.

Напомним, бывшего главу государства приговорили к аресту за неуважение к суду в конце июня. Зума не являлся на процессы по обвинениям в коррупции и превышении полномочий в период пребывания у власти. Однако через 10 дней после вынесения приговора он добровольно сдался полиции.

После этого по всей стране начались выступления сторонников экс-президента. Демонстрации под политическими лозунгами во многих местах переросли в грабежи магазинов, погромы и мародерство. Участники волнений заблокировали дороги. Возникла угроза поставкам топлива и продовольствия. Активнее всего протестуют жители провинций Гаутенг и Квазулу-Натал (последняя является родиной Джейкоба Зумы, там его и поместили в тюрьму).

При этом в некоторых провинциях население не приняло сторону мятежников и сформировало вооруженные отряды самообороны. Противники Зумы строят баррикады и стреляют по мародерам на поражение. Таким образом, волнения грозят перейти в гражданскую войну.

Полиция задержала уже более 3 тыс. протестующих. В районы, где сложилась наиболее тревожная обстановка, будут направлены до 25 тыс. солдат. В настоящее время развернуто примерно 10 тыс. военных.