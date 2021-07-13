Беспорядки из-за ареста экс-президента Зумы в ЮАР привели к гибели 32 человек

Бывшего лидера страны отправили в тюрьму за неуважение к суду.



Претория. ЮАР. После ареста бывшего президента Южно-Африканской республики Джейкоба Зумы по стране прокатилось несколько волн беспорядков. В них погибли 32 человека, сообщает «Интерфакс».

Протесты начались в конце июня, когда экс-главу государства взяли под стражу, и продолжаются в разных районах ЮАР. Так, на родине Зумы, в провинции Квазулу-Натал, в давке на акции погибли 26 человек. Кстати, именно там он отбывает наказание. Ранее в провинции Гаутенг погибли 6 жителей.

Действующий президент ЮАР Сирил Рамафоса назвал действия инициаторов и участников беспорядков «оппортунистическими» и «преступными». По его мнению, хаос разжигают ради грабежей. 12 июля для прекращения погромов в Квазулу-Натал и Гаутенг были направлены войска. С мародерами там уже не справляется полиция.

Напомним, 29 июня Конституционный суд ЮАР приговорил Джейкоба Зуму к 15 месяцам заключения. Поводом послужил отказ давать показания по делу о коррупции во время его правления страной.