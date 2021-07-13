Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект Комосстрой Спецпроект
Обещания Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Мусорная реформа: новая экология Удмуртии Лонгрид «Ситилинк» изнутри: как работает формат магазина-склада Лонгрид Рубль в дело, или Как поддерживают бизнес в Удмуртии Лонгрид

Беспорядки из-за ареста экс-президента Зумы в ЮАР привели к гибели 32 человек

18:04, 13 июля, 2021
Евгений Кандаков
Беспорядки из-за ареста экс-президента Зумы в ЮАР привели к гибели 32 человек
18:04, 13 июля, 2021
Евгений Кандаков
691
0
#Африка\n#акции протеста\n#беспорядки\n#полиция\n#армия\n#власть\n#президент\n#приговор суда\n#ЮАР
Фото: pixabay.com
691
0

Бывшего лидера страны отправили в тюрьму за неуважение к суду.

Претория. ЮАР. После ареста бывшего президента Южно-Африканской республики Джейкоба Зумы по стране прокатилось несколько волн беспорядков. В них погибли 32 человека, сообщает «Интерфакс».

Протесты начались в конце июня, когда экс-главу государства взяли под стражу, и продолжаются в разных районах ЮАР. Так, на родине Зумы, в провинции Квазулу-Натал, в давке на акции погибли 26 человек. Кстати, именно там он отбывает наказание. Ранее в провинции Гаутенг погибли 6 жителей.

Действующий президент ЮАР Сирил Рамафоса назвал действия инициаторов и участников беспорядков «оппортунистическими» и «преступными». По его мнению, хаос разжигают ради грабежей. 12 июля для прекращения погромов в Квазулу-Натал и Гаутенг были направлены войска. С мародерами там уже не справляется полиция.

Напомним, 29 июня Конституционный суд ЮАР приговорил Джейкоба Зуму к 15 месяцам заключения. Поводом послужил отказ давать показания по делу о коррупции во время его правления страной.

18:04, 13 июля, 2021
Евгений Кандаков
691
0
#Африка\n#акции протеста\n#беспорядки\n#полиция\n#армия\n#власть\n#президент\n#приговор суда\n#ЮАР