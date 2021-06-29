Экс-президента ЮАР осудили на 15 месяцев тюрьмы

Джейкоба Зуму признали виновным в неуважении к суду из-за неявки на процесс по его делу.



Кейптаун. ЮАР. Бывшему президенту ЮАР Джейкобу Зуме вынесли приговор за неуважение к суду. Бывший глава государства проведет в заключении 15 месяцев, пишет ИА REGNUM со ссылкой на местное издание Times Live.

Сообщается, что ранее политик не явился на рассмотрение дела, фигурантом которого является. Предписание об этом было выдано Конституционным судом страны.

Джейкоба Зуму подозревают в коррупции, вымогательствах и мошенничестве при заключении государственных контрактов на покупку оружия, заключенных в бытность его президентом Южноафриканской республики (1999-2005 годы).