Гигантский тотем в Вашингтоне защитит священные земли индейцев от разорения

Масса изваяния составляет 5 тысяч фунтов.

Вашингтон. Индейский тотем весом в 5 тыс. фунтов (почти 2268 кг) доставят в июле этого года в Вашингтон. Аборигены Соединенных Штатов проведут эту акцию с целью привлечения внимания к проблеме уничтожения своих священных земель, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Washington Post.

Высота тотема составляет 7,62 м, он изготовлен из 400-летнего кедра. За 2 недели резной столб с изображениями животных, птиц и духов предков объедет несколько территорий, которые индейцы считают священными. На них в ближайшее время собираются добывать полезные ископаемые или прокладывать трубопроводы. На проведение акции организаторы собрали уже 0,5 млн долларов (около 36,5 млн рублей).

Тотем останется стоять в Вашингтоне в качестве оберега для культовых мест. Сейчас решается вопрос с конкретным местом установки памятника.

Напомним, недавно в Канаде местные аборигены потребовали провести поиск массовых детских захоронений возле всех школ-интернатов для индейских детей в стране. Более 200 могил обнаружили возле одного из них в мае 2021 года.