Индейцы Канады намерены искать новые массовые захоронения своих детей

Ранее останки более 200 воспитанников нашли возле школы-интерната в Камлупсе.



Оттава. Канада. Лидер Ассамблеи коренных народов Канады Перри Беллегард потребовал провести поиск массовых детских захоронений возле всех школ-интернатов в стране. Об этом пишет «Российская газета».

По словам общественного деятеля, семьи погибших заслуживают того, чтобы знать правду.

«Тщательное расследование всех участков бывших школ-интернатов могло бы привести к большему количеству правды о геноциде против нашего народа», - добавил Беллегард.

Как уже сообщалось, недавно на территории школы-интерната для аборигенов в Камлупсе провинции Британская Колумбия нашли останки 215 детей в возрасте от 3 лет. После этого в Шарлоттауне на острове Принца Эдуарда убрали статую первого премьер-министра Канады Джона Макдональда. Протестующие заявили, что при нем в стране появились подобные заведения, в которые силой отправляли детей коренных жителей.

Оказать помощь в расследовании массовых смертей в интернатах пообещал 1 июня премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Комиссия по установлению истины и примирению, созданная в Канаде в 2015 году, оценивает количество погибших в интернатах минимум в 3 тыс. В прессе звучат и вдвое большие оценки. Также в докладах комиссии говорится о культурном геноциде – воспитанникам школ для коренного населения запрещали говорить на индейских языках, после выхода оттуда они теряли связи с родственниками.

С конца XIX века до 1970-х годов через школы-интернаты прошли более 150 тыс детей коренных народов. Воспитанникам не оказывали медицинской помощи, нередко избивали и морили голодом.