Возле школы для индейцев в Канаде нашли останки более чем 200 детей

Заведение было закрыто в 1969 году.



Камлупс. Канада. На территории бывшей школы-интерната для представителей коренного населения в канадском Камлупсе нашли останки 215 детей. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на CBC.

Как рассказал телеканалу глава провинции Британская Колумбия, некоторые из воспитанников интерната погибли в возрасте 3 лет.

Раскопки начались по требованию индейцев. Лидер общины уточнил, что смерти пока не задокументированы.

Школа-интернат в Камлупсе была крупнейшей среди подобных в Канаде, одновременно в ней жили и учились до 500 несовершеннолетних аборигенов. Она функционировала с 1890 по 1969 год.

В такие школы в обязательном порядке отправляли детей из индейских семей. Из-за недостаточного финансирования воспитанники часто болели, в том числе туберкулезом, голодали, терпели издевательства персонала. По данным канадской комиссии по установлению истины и примирению, в интернатах погибло 3,2 тыс детей коренного населения страны.