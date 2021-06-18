Байден узаконил введение в США Дня отмены рабства

Праздновать его будут 19 июня.



Вашингтон. США. В перечне общенациональных праздников США появился новый «красный день календаря» - День отмены рабства. Соответствующий указ подписал президент Джо Байден, пишет Лента.ру со ссылкой на сайт Белого дома.

Вспоминать об отмене рабства американцы будут 19 июня. Ранее этот день отмечали только в штате Техас.

Как отметил Джо Байден, за введение нового праздника единодушно проголосовали конгрессмены как из числа демократов, так и республиканцев. Также американский лидер заявил, что великие нации не забывают даже наиболее печальные страницы своей истории.

Ранее за то, чтобы учредить в качестве федерального праздника День отмены рабства в штате Техас единогласно проголосовал Сенат США.

Напомним, в последние годы в Соединенных Штатах Америки активизировались политические движения, требующие вычеркнуть из истории страны имена рабовладельцев и расистов. Они сносят памятники угнетателям афроамериканцев, добиваются переименования объектов, носящих их имена. Так, власти штата Теннесси недавно решили избавиться от памятника предполагаемому лидеру Ку-клукс-клана, в Сан-Франциско дают новые названия школам, а в одном из городов штата Иллинойс потомкам темнокожих рабов даже начали выплачивать компенсации.