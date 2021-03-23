Темнокожие жители одного из городов США начали получать репарации за былые притеснения

Средства в специальный фонд поступают от продажи легализованных наркотиков.



Эванстон. США. Афроамериканцы из Эванстона (штат Иллинойс) первыми в США начали получать репарации от властей за дискриминацию в 20 веке. Об этом сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на ТАСС.

Городской совет распорядился выделить первый транш в 400 тыс. долларов 19 семьям местных жителей африканского происхождения. Деньги накопились в специальном фонде, созданном 2 годами раньше. В него поступают отчисления от продажи легализованной в Иллинойсе марихуаны. Субсидии разрешается тратить на улучшение жилищных условий (выплату ипотеки, закрытие задолженностей, ремонт жилья) семьям афроамериканцев, которые в прошлом пострадали из-за притеснений и дискриминации.

Претендовать на выплаты могут афроамериканцы или их потомки, которые жили в Эванстоне с 1919 по 1969 год. Планируется, что каждый год они будут получать в общей сложности по 1 млн долларов.

Напомним, ранее власти штата Теннеси распорядились вынести из здания местного Капитолия бюст предполагаемого основателя Ку-Клукс-Клана Нэйтана Форреста.