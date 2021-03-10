В Теннесси решили избавиться от памятника предполагаемому лидеру Ку-клукс-клана Форресту

Бывший генерал войск Конфедерации считается одним из основателей расистской организации.



Нашвилл. США. В США продолжается «война с памятниками». Историческая комиссия, созданная властями штата Теннесси, распорядилась удалить из местного Капитолия бюст генерала войск Конфедерации Нейтана Бедфорда Форреста, пишет Лента.ру со ссылкой на издание Axios.

Ранее бюст находился под защитой закона о культурном наследии штата Теннесси. Из здания органа государственной власти памятник перенесут в музей.

Нейтан Бедфорд Форрест – плантатор и работорговец, участник Гражданской войны в США 1861-1864 годов. Вступив в армию Конфедерации рядовым, за год дослужился до генерала, нанес поражение кавалерии Севера при Околоне в 1864 году и взял форт Пиллоу, где истребил большое количество темнокожих солдат противника. За этот поступок заслужил прозвище «мясник из Пиллоу». После войны восстановил свои плантации, занимался строительством железных дорог. Считается одним из основателей Ку-клукс-клана. Возможно, возглавлял данную расистскую организацию с 1867 по 1869 год, хотя всю дальнейшую жизнь это отрицал и даже произносил пламенные речи в защиту прав бывших рабов.

Ранее перенос памятника генералу Форресту поддержало местное отделение Американского союза защиты гражданских свобод (ACLU). А начало процессу положил губернатор штата Билл Ли в июле 2020 года. Политик предложил обсудить правомерность нахождения бюста вероятного лидера Ку-клукс-клана в здании Капитолия штата.

Напомним, после гибели в Миннеаполисе в мае 2020 года задержанного полицией темнокожего Джорджа Флойда в США вспыхнули массовые беспорядки, которые нашли отклик и за пределами Америки. Участники протестов громили магазины, нападали на стражей порядка и требовали, кроме прочего, сноса неугодных им памятников.

Как уже сообщалось, 31 августа 2020 года спецкомитет Вашингтона рекомендовал муниципалитету переименовать или убрать 1 330 памятников историческим деятелям, объявленным расистами, в том числе Христофору Колумбу и Джорджу Вашингтону.

Хватает инициативы и на местах. Так, в январе 2021 года власти Сан-Франциско решили переименовать больше 40 школ, носящих имена бывших работорговцев и плантаторов.