Китайские дипломаты оскорбились на карикатуру в датской газете

Художник изобразил флаг КНР с коронавирусами вместо звезд.



Копенгаген. Дания. Посольство КНР в Дании выступило с обращением в адрес датского СМИ. Как пишет «Российская газета», издание Jyllands-Posten обвинили в нарушении норм этики.

Скандал разразился 27 января, когда в свежем номере Jyllands-Posten был опубликован рисунок художника Нильса Бу Буйсена, изображавший государственный флаг КНР с коронавирусами вместо звезд.

В китайском посольстве карикатуру назвали оскорблением для страны. В сообщении на официальном сайте диппредставительства говорится, что данный поступок «выходит за границы цивилизованного общества». Посольство потребовало у издания и автора публичных извинений перед китайским народом.

Главный редактор газеты просить прощения отказался. Его решение поддержала глава правительства Дании Метте Фредериксен. Она заявила, что в Дании свободу слова высоко ценят и понимают ее очень широко.