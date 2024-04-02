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С начала 2024 года у жителей Удмуртии украли 30 велосипедов

16:05, 02 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
С начала 2024 года у жителей Удмуртии украли 30 велосипедов
16:05, 02 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
114
0
#Удмуртия\n#велосипед\n#кражи\n#предупреждение
Фото: unsplash.com (Tiffany Nutt)
114
0

С наступлением теплого сезона количество подобных краж увеличивается.

Ижевск. Удмуртия. Жителей Удмуртии предупреждают об увеличении краж велосипедов с началом весенне-летнего сезона. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. 

В 2024 году в Удмуртии зафиксировано 30 краж велосипедов, 25 из них произошли в Ижевске. Около 40% преступлений уже раскрыты. 

Отмечается, что чаще всего велосипеды крадут из подъездов многоквартирных домов. С помощью инструментов злоумышленники повреждают недостаточно надежные замки и тросы. С апреля по октябрь 2023 года в Удмуртии зарегистрировали 290 краж велосипедов, 163 из которых произошли в Ижевске. Полиция раскрыла 79 преступлений. 

МВД по Удмуртии напоминает владельцам велотранспорта не оставлять велосипеды без присмотра. А если это нужно сделать, то транспорт лучше оставить в поле зрения видеокамер и пристегнуть его надежным велозамком. Также стоит запомнить особые приметы своего велосипеда, а если их нет, то самостоятельно нарисовать метки на раме. 

16:05, 02 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
114
0
#Удмуртия\n#велосипед\n#кражи\n#предупреждение