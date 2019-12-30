Британские ученые дали прогноз по самым востребованным профессиям на ближайшее десятилетие

Без работы не останутся поведенческие специалисты, аналитики данных и дизайнеры одежды.

Лондон. Великобритания. О том, какие профессии будут востребованы на рынке труда в ближайшие 10 лет, рассказали специалисты Королевского общества поощрения искусства, промышленности и торговли. В частности, сохранят свои рабочие места поведенческие специалисты, аналитики данных и дизайнеры одежды, сообщает телеканал «360 градусов» со ссылкой на Bloomberg.

По мнению экспертов, в 20-е годы 21 века будут востребованы разработчики программного обеспечения, консультанты по цифровым преобразованиям, специалисты по связям с общественностью в сфере технологий.

Могут не бояться за свое будущее поведенческие эксперты, аналитики данных, специалисты по репутации. То же можно сказать о работниках общепита, а также дизайнерах одежды из переработанного сырья.

Кстати, за минувшие 10 лет наиболее востребованными профессиями были программисты, экономисты и водители фургонов. Одновременно теряли популярность у работодателей банковские клерки и продавцы.