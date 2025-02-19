Воткинск. Удмуртия. В Воткинске достигли рекордно низкого для города уровня безработицы в 0,1%. Об этом сообщил глава города Алексей Заметаев в ходе рабочей встречи с главой Удмуртии Александром Бречаловым, передаёт портал udmurt.ru.

«Проблем много. Касаются, конечно, трудовых резервов. Наверное, не мы одни такие. У нас сегодня одна из самых высоких заработных плат. Лидером по городу является «Техновек» — 107 тыс. рублей, завод «Вектор» — 105 тыс. рублей средняя зарплата. Воткинский завод — 90 тыс. рублей», — поделился градоначальник.

Он также отметил, что предприятия Воткинска увеличили более, чем в два раза объём отгруженной продукции. Инвестиции выросли в три раза по сравнению с 2020 годом, количество экспортёров увеличилось в два раза.