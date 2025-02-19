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Безработица в Воткинске снизилась до 0,1%

10:00, 19 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Безработица в Воткинске снизилась до 0,1%
10:00, 19 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
68
0
#Воткинск\n#безработица
Источник фото: ИА "Сусанин"
68
0

Это рекордный показатель для города.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске достигли рекордно низкого для города уровня безработицы в 0,1%. Об этом сообщил глава города Алексей Заметаев в ходе рабочей встречи с главой Удмуртии Александром Бречаловым, передаёт портал udmurt.ru.

«Проблем много. Касаются, конечно, трудовых резервов. Наверное, не мы одни такие. У нас сегодня одна из самых высоких заработных плат. Лидером по городу является «Техновек» — 107 тыс. рублей, завод «Вектор» — 105 тыс. рублей средняя зарплата. Воткинский завод — 90 тыс. рублей», — поделился градоначальник.

Он также отметил, что предприятия Воткинска увеличили более, чем в два раза объём отгруженной продукции. Инвестиции выросли в три раза по сравнению с 2020 годом, количество экспортёров увеличилось в два раза.

10:00, 19 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
68
0
#Воткинск\n#безработица