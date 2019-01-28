Тысячный марш «красных платков» призвал остановить насилие во Франции

«Красные платки» призвали «желтые жилеты» к миру.

Париж. Франция. Многотысячный марш движения «красных платков» призвал «желтые жилеты» остановить насилие во Франции. Об этом пишет РБК со ссылкой на France Info.

27 января в республиканском марше свобод приняли участие более 10 тыс. человек. Активисты с лозунгами «Оставите насилие» и «Да демократии, нет революции» прошли от площади Нации до Бастилии. Отмечается, что движение «красных платков» направлено на «восстановление правопорядка» и выступает «за мир во Франции».

«Гнев был услышан, претензии были законными, но мы осуждаем форму, систематическое насилие, ненависть к избранным, журналистам», - сказал организатор марша Лоран Сулье.

Напомним, с ноября во Франции митингуют «желтые жилеты». Изначально люди вышли на улицы против повышения цен на топливо, однако позже акции переросли в антиправительственные митинги.

Президент Эммануэль Макрон выступил с телеобращением к гражданам.



Последний раз «желтые жилеты» вышли на протестные акции 26 января. По всей Франции правоохранители насчитали 22 тыс. участников.