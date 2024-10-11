Осужденный за сексуальное насилие над дочерью и падчерицей житель Удмуртии не признал вину

Якшур-Бодья. Удмуртия. За сексуальное насилие над дочерью и падчерицей осудили жителя Удмуртии. Об этом сообщает судейское сообщество республики.

Установлено, что 47-летний подсудимый с 2009 по 2020 год, проживая вместе с потерпевшими, неоднократно совершал насильственные действия сексуально характера в отношении несовершеннолетних девочек.

В суде мужчина не признал вину.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на 13 лет с ограничением свободы на полтора года. Вместе с тем, мужчину отправили на принудительное наблюдение и лечение у психиатра в амбулаторных условиях.