Жителя Удмуртии осудили за развратные действия в отношении трёх малолетних девочек

Вавож. Удмуртия. Верховный Суд Удмуртии вынес приговор жителю Вавожского района республики за совершение развратных и иных насильственных действий сексуального характера в отношении трёх малолетних девочек. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов УР.

41-летний мужчина ранее был судим по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». Теперь его признали виновным в совершении преступлений по пункту «б» части 5 статьи 132 УК РФ «Иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшим, с использованием беспомощного состояния потерпевших, совершенные в отношении двух несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста» и части 2 статьи 135 УК РФ «Совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

Дело рассматривалось в закрытом судебном заседании.

Учитывая все обстоятельства дела, суд назначил подсудимому наказание в виде 18 лет лишения свободы с лишением права заниматься трудовой деятельностью, связанной с работой по воспитанию и обучению детей в любых учреждениях и организациях независимо от их организационно-правовой формы и вида деятельности на срок 12 лет, с отбыванием лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год. Кроме того, судом назначена принудительная мера медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях по месту отбывания лишения свободы. Также суд удовлетворил гражданские иски о компенсации морального вреда и взыскал в пользу двух малолетних девочек с осуждённого по 300 000 руб. каждой.