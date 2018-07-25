Спасенные из затопленной пещеры в Таиланде дети стали монахами

Ребята и тренер посвятили себя монашеству, чтобы накопить положительную карму.



Таиланд. Спасенные из затопленной пещеры в Таиланде дети и их тренер стали монахами. Ребята решили посвятить себя монашеству, чтобы накопить положительную карму для погибшего боевого пловца, который пытался их спасти, пишет Life.ru.

Перед вступлением в общину мальчиков и тренера постригли, побрили волосы и брови. Также им подарили монашеские оранжевые одежды и посуду для сбора подаяния.

Монашество не принял только один подросток, поскольку исповедует другую религию.

Напомним, детская футбольная команда вместе с тренером пропали в провинции Чианграй 23 июня. Операция по их спасению завершилась 10 июля.