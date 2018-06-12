Украинский активист остался недоволен тем, что его соотечественники отправляются на матчи ЧМ-2018 по футболу.

Киев. Украина. На Украине призвали запретить поезда и автобусы в Россию. Как пишет РенТВ, с таким предложением выступил активист и блогер Мирослав Гай.

Участник событий на Майдане в Киеве в 2014 году остался недоволен тем, что жители Украины отправились в Россию на матчи чемпионата мира по футболу. Активист уверен, что власти должны «позаботиться» о «несознательных» украинцах.

«Вопрос — почему сейчас есть возможность прямого сообщения с Россией для частных лиц. Это гражданские перевозки, и мы должны ограничить их, чтобы люди не могли ехать туда», — считает Гай.

Он добавил, что Киеву следует вообще отменить все автобусы и поезда в Россию.

Напомним, чемпионат мира по футболу стартует в России уже 14 июня. Игры пройдут в 11 городах.