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      Источник в МВД Украины подтвердил задержание Михаила Саакашвили

      19:08, 12 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      19:08, 12 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      733
      0
      #политика\n#Михаил Саакашвили\n#Украина\n#Киев\n#арест
      Фото: facebook.com
      733
      0

      По словам очевидцев, люди в камуфляже вывели политика из ресторана и увезли в неизвестном направлении.  

      Киев. Украина. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области задержан в Киеве в понедельник, 12 февраля. Эту информацию подтвердил высокопоставленный сотрудник МВД Украины, пишут «Известия» со ссылкой на «РИА Новости».   

      Ранее пресс-секретарь лидера «Союза новых сил» Украины Татьяна Баграновская заявила, что ее шефа задержали люди в камуфляжной форме в ресторане рядом с офисом партии. Без объяснения причин силовики затолкали Саакашвили в белый фургон и увезли в неизвестном направлении. 

      В то же время, по словам адвоката политика Павла Богомазова, его клиента увезли сотрудники пограничной службы Украины. Юрист опасается, что теперь Михаила Саакашвили выдворят из страны. 

      Добавим, сегодня бывший президент Грузии должен был явиться в киевскую прокуратуру на допрос в рамках экстрадиционной проверки, но не сделал этого. 

      В 2017 году Михаил Саакашвили был лишен президентом Украины Петром Порошенко гражданства страны, но при поддержке своих сторонников вернулся в Киев и организовал несколько акций протеста против властей, а также создал политическую партию «Союз новых сил». 

      В декабре силы правопорядка Украины дважды пытались задержать политика, но сперва его освободили сторонники, а затем, после нескольких дней содержания в СИЗО, отказался арестовывать суд.

      19:08, 12 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      733
      0
      #политика\n#Михаил Саакашвили\n#Украина\n#Киев\n#арест

       

       

       

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