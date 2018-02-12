Источник в МВД Украины подтвердил задержание Михаила Саакашвили

По словам очевидцев, люди в камуфляже вывели политика из ресторана и увезли в неизвестном направлении.

Киев. Украина. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области задержан в Киеве в понедельник, 12 февраля. Эту информацию подтвердил высокопоставленный сотрудник МВД Украины, пишут «Известия» со ссылкой на «РИА Новости».

Ранее пресс-секретарь лидера «Союза новых сил» Украины Татьяна Баграновская заявила, что ее шефа задержали люди в камуфляжной форме в ресторане рядом с офисом партии. Без объяснения причин силовики затолкали Саакашвили в белый фургон и увезли в неизвестном направлении.

В то же время, по словам адвоката политика Павла Богомазова, его клиента увезли сотрудники пограничной службы Украины. Юрист опасается, что теперь Михаила Саакашвили выдворят из страны.

Добавим, сегодня бывший президент Грузии должен был явиться в киевскую прокуратуру на допрос в рамках экстрадиционной проверки, но не сделал этого.

В 2017 году Михаил Саакашвили был лишен президентом Украины Петром Порошенко гражданства страны, но при поддержке своих сторонников вернулся в Киев и организовал несколько акций протеста против властей, а также создал политическую партию «Союз новых сил».

В декабре силы правопорядка Украины дважды пытались задержать политика, но сперва его освободили сторонники, а затем, после нескольких дней содержания в СИЗО, отказался арестовывать суд.