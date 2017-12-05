Задержанного СБУ Михаила Саакашвили освободили его сторонники

Активисты выломали заднюю дверь микроавтобуса Службы безопасности Украины.

Киев. Украина. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили освобожден в Киеве своими сторонниками. Активисты выломали заднюю дверь микроавтобуса Службы безопасности Украины, на котором политика везли в тюрьму, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на украинские СМИ.

Освобожденный политик призвал граждан выйти на митинг против действующих властей.

Напомним, сегодня в Киеве СБУ задержала Михаила Саакашвили. Пытаясь уйти от силовиков, тот забрался на крышу восьмиэтажного дома и угрожал спрыгнуть вниз, но сделать это не решился.

Было объявлено, что политика арестовали в связи с делом о финансировании акций протеста с участием окружения бывшего президента Украины Виктора Януковича.