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      Задержанного СБУ Михаила Саакашвили освободили его сторонники

      17:29, 05 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      17:29, 05 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      199
      0
      #политика\n#Михаил Саакашвили\n#Украина\n#Киев\n#акции протеста\n#арест
      Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil
      199
      0

      Активисты выломали заднюю дверь микроавтобуса Службы безопасности Украины.

      Киев. Украина. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили освобожден в Киеве своими сторонниками. Активисты выломали заднюю дверь микроавтобуса Службы безопасности Украины, на котором политика везли в тюрьму, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на украинские СМИ. 

      Освобожденный политик призвал граждан выйти на митинг против действующих властей.   

      Напомним, сегодня в Киеве СБУ задержала Михаила Саакашвили. Пытаясь уйти от силовиков, тот забрался на крышу восьмиэтажного дома и угрожал спрыгнуть вниз, но сделать это не решился.   

      Было объявлено, что политика арестовали в связи с делом о финансировании акций протеста с участием окружения бывшего президента Украины Виктора Януковича.

      17:29, 05 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      199
      0
      #политика\n#Михаил Саакашвили\n#Украина\n#Киев\n#акции протеста\n#арест

       

       

       

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