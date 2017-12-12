  • $ 59.23 ↓
  • € 69.8 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      В Киеве суд освободил Михаила Саакашвили из-под стражи

      09:15, 12 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      09:15, 12 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      241
      0
      #Украина\n#Киев\n#арест\n#обвинение\n#Саакашвили\n#суд
      Фото: vk.com
      241
      0

      Судья отклонила требование Гепрокуратуры Украины поместить его под домашний арест.

      Киев. Украина. Печерский районный суд Киева освободил экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили из-под стражи. Как пишет Интерфакс, такое решение приняла судья Лариса Цокол.  

      Отмечается, что во время заседания суд отклонил ходатайство Генпрокуратуры Украины о заключении Саакашвили под домашний арест на время расследования его причастности к попыткам свержения конституционного строя страны.  

      В свою очередь, сторона обвинения, пишет МИР24 со ссылкой на РИА «Новости», намерена обжаловать это решение. Общественности об этом заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко.  

      Напомним, Михаила Саакашвили арестовали в начале декабря и заключили в СИЗО, где он объявил бессрочную голодовку. Бывшему президенту Грузии инкриминируется часть 2 статьи 256 Уголовного кодекса Украины (содействие участникам преступных организаций и скрытие их преступной деятельности). Согласно законодательству, он может провести в тюрьме от 5 до 10 лет. 

      09:15, 12 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      241
      0
      #Украина\n#Киев\n#арест\n#обвинение\n#Саакашвили\n#суд

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      В Удмуртии запустят пилотный проект ипотечного кредитования под 5,75%

      13:20, 07 декабря, 2017
      13745

      Женщину в Удмуртии раздавило перевернувшимся автобусом

      6450
      14:36, 05 декабря, 2017

      Три человека погибли в ДТП на трассе Ижевск-Ува

      6152
      17:21, 10 декабря, 2017

      Грузовик «МАЗ» столкнулся с двумя легковушками на трассе «Ижевск-Воткинск»

      4287
      13:35, 08 декабря, 2017

      И.о. министра здравоохранения Удмуртии Игорь Титов: биография

      3686
      15:25, 06 декабря, 2017

      РЖД разграничила права пассажиров верхних и нижних полок

      18:54, 08 декабря, 2017
      3698

      Суд арестовал главного эксперта-криминалиста МВД Петра Гришина на два месяца

      1039
      10:58, 08 декабря, 2017

      Путин объявил о своем участии в выборах Президента России

      824
      18:49, 06 декабря, 2017

      Минздрав: средняя продолжительность жизни в России достигла исторического максимума

      774
      16:36, 06 декабря, 2017

      На Камчатке женщина притворилась беременной, чтобы получить декретные

      757
      12:40, 08 декабря, 2017

      Хоррор «Сырое» стал лучшим фильмов ужасов 2017 года

      16:42, 11 декабря, 2017
      1208

      МОК не пустил российскую сборную на Олимпиаду в Пхёнчхане

      1127
      23:11, 05 декабря, 2017

      В Киеве арестовали Михаила Саакашвили

      728
      12:48, 05 декабря, 2017

      Арестованный в Киеве Саакашвили объявил голодовку

      705
      16:32, 09 декабря, 2017

      Неотстраненные от Олимпиады российские лыжники решили ехать в Южную Корею

      674
      10:50, 09 декабря, 2017

      Мультимедиа

      Разбор дома после взрыва в Ижевске

      Удмуртия в минуту: судьба «Ижметмаша» и уборка снега в Ижевске

      11 декабря, 2017

      90 летие компании Ижмолоко

      11 декабря, 2017