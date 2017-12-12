В Киеве суд освободил Михаила Саакашвили из-под стражи

Судья отклонила требование Гепрокуратуры Украины поместить его под домашний арест.

Киев. Украина. Печерский районный суд Киева освободил экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили из-под стражи. Как пишет Интерфакс, такое решение приняла судья Лариса Цокол.

Отмечается, что во время заседания суд отклонил ходатайство Генпрокуратуры Украины о заключении Саакашвили под домашний арест на время расследования его причастности к попыткам свержения конституционного строя страны.

В свою очередь, сторона обвинения, пишет МИР24 со ссылкой на РИА «Новости», намерена обжаловать это решение. Общественности об этом заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Напомним, Михаила Саакашвили арестовали в начале декабря и заключили в СИЗО, где он объявил бессрочную голодовку. Бывшему президенту Грузии инкриминируется часть 2 статьи 256 Уголовного кодекса Украины (содействие участникам преступных организаций и скрытие их преступной деятельности). Согласно законодательству, он может провести в тюрьме от 5 до 10 лет.