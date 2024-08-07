В США арестовали планировавшего покушение на Трампа пакистанца

Нью-Йорк. США. Выходца из Пакистана обвинили в сговоре с целью убийства экс-президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на CNN.

По версии прокуратуры, проживавший в Нью-Йорке 46-летний Асиф Мерчант пытался нанять киллеров, женщину для разведки и массовку из 25 человек, которые должны были устроить отвлекающий маневр под видом акции протеста. Жертвами должны были стать экс-президент и другие видные американские политики. Следствие предполагает, что мужчина был связан с иранскими спецслужбами. Его задержали 12 июля, когда он готовился покинуть Соединенные Штаты. Дело в том, что под видом желающих заработать на убийствах с Мерчантом вышли на контакт сотрудники правоохранительных органов. Вероятно, организатор теракта заподозрил неладное и собирался бежать из страны.

Задержанный заявил, что что собирался убить лиц, которые «наносят вред Пакистану и мусульманскому миру».

В связи с выявлением заговора правительство США усилило охрану бывшего президента и других государственных деятелей.

Напомним, 13 июля на предвыборном митинге в городе Батлер штата Пенсильвания Дональда Трампа пытался застрелить 20-летний Томас Мэтью Крукс. Пуля лишь оцарапала ухо экс-президента, но от других выстрелов террориста погиб один из участников митинга, несколько человек были ранены. Крукса ликвидировали на месте сотрудники секретной службы.