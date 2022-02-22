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Остановить сертификацию «Северного потока-2» решили власти Германии

17:19, 22 февраля, 2022
Евгений Кандаков
Остановить сертификацию «Северного потока-2» решили власти Германии
17:19, 22 февраля, 2022
Евгений Кандаков
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#Германия\n#экономика\n#бизнес\n#политика\n#власть\n#энергетика\n#газ
Фото: nord-stream2.com
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Поручение об этом дал канцлер Олаф Шольц.

Берлин. Германия. Процесс сертификации газопровода «Северный поток-2» будет прерван. Поручение об этом дал канцлер Олаф Шольц, пишет Лента.ру со ссылкой на ТАСС.

«Сегодня я попросил федеральное министерство экономики отозвать у Федерального сетевого агентства доклад по обеспечению энергобезопасности», — приводит его слова агентство. Шольц пояснил, что это приведет к остановке сертификации российского газопровода.

Напомним, «Северный поток-2» предназначен для перекачивания в Германию и Европу 55 млрд кубометров газа из российских месторождений ежегодно. Строительство было завершено еще осенью 2021 года, но сертификация трубопровода под различными предлогами затягивалась. Предполагалось, что в лучшем случае он начнет работать к лету 2022 года.

17:19, 22 февраля, 2022
Евгений Кандаков
108
0
#Германия\n#экономика\n#бизнес\n#политика\n#власть\n#энергетика\n#газ