Остановить сертификацию «Северного потока-2» решили власти Германии

Берлин. Германия. Процесс сертификации газопровода «Северный поток-2» будет прерван. Поручение об этом дал канцлер Олаф Шольц, пишет Лента.ру со ссылкой на ТАСС.

«Сегодня я попросил федеральное министерство экономики отозвать у Федерального сетевого агентства доклад по обеспечению энергобезопасности», — приводит его слова агентство. Шольц пояснил, что это приведет к остановке сертификации российского газопровода.

Напомним, «Северный поток-2» предназначен для перекачивания в Германию и Европу 55 млрд кубометров газа из российских месторождений ежегодно. Строительство было завершено еще осенью 2021 года, но сертификация трубопровода под различными предлогами затягивалась. Предполагалось, что в лучшем случае он начнет работать к лету 2022 года.