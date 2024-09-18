Более 200 домов в Ленинском района Ижевска остались без газа

Ижевск. Удмуртия. Стали известны подробности утечки газа в Ленинском районе Ижевска 17 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

По информации АО «Газпром газораспределение Ижевск», спецтехника «РЖД» вела работы в Ленинском районе. Без согласования с газовиками рабочие нарушили герметичность фланцевого соединения на газопроводе высокого давления, в результате чего произошла утечка газа.

Напомним, что из-за повреждения газопровода по улице Новоажимова было перекрыто движение, в Ленинский район также перестали ездить троллейбусы. Но вскоре утечка газа была устранена. Газопровод перекрыт в трёх местах секущими задвижками.

Для контрольной опрессовки пришлось отключить от газа 53 частных и 170 многоквартирных домов. Газ не поступал жителям улиц Новостроительной, городка Строителей, Баранова, Клубной и других.

Ремонт поврежденного участка планировали завершить 17 сентября. Газоснабжение в жилых домах Ленинского района полностью восстановят 18 сентября.