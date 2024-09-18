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Более 200 домов в Ленинском района Ижевска остались без газа

09:40, 18 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Более 200 домов в Ленинском района Ижевска остались без газа
09:40, 18 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
54
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#газ\n#ремонтные работы
Фото: unsplash.com (Myko Makhlai)
54
0

Идёт ремонт на газопроводе.

Ижевск. Удмуртия. Стали известны подробности утечки газа в Ленинском районе Ижевска 17 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска. 

По информации АО «Газпром газораспределение Ижевск», спецтехника «РЖД» вела работы в Ленинском районе. Без согласования с газовиками рабочие нарушили герметичность фланцевого соединения на газопроводе высокого давления, в результате чего произошла утечка газа. 

Напомним, что из-за повреждения газопровода по улице Новоажимова было перекрыто движение, в Ленинский район также перестали ездить троллейбусы. Но вскоре утечка газа была устранена. Газопровод перекрыт в трёх местах секущими задвижками. 

Для контрольной опрессовки пришлось отключить от газа 53 частных и 170 многоквартирных домов. Газ не поступал жителям улиц Новостроительной, городка Строителей, Баранова, Клубной и других.

Ремонт поврежденного участка планировали завершить 17 сентября. Газоснабжение в жилых домах Ленинского района полностью восстановят 18 сентября.   

09:40, 18 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
54
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#газ\n#ремонтные работы