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Жителей Удмуртии могут обязать пускать газовщиков в свои квартиры

16:20, 03 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Жителей Удмуртии могут обязать пускать газовщиков в свои квартиры
16:20, 03 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
69
0
#Удмуртия\n#Госдума России\n#газ
Источник фото: ИА "Сусанин"
69
0

Соответствующий законопроект уже приняла Госдума в первом чтении.

Ижевск. Удмуртия. Депутаты Госдумы России приняли в первом чтении законопроект, который обязывает пускать газовщиков в квартиры. Об этом сообщила пресс-служба Нижней палаты 3 марта.

«В случае отказа предоставить доступ для проведения работ организация газового обслуживания будет вправе обратиться в суд. Также предлагается ускорить рассмотрение таких заявлений до 12 дней. Принятые судебные решения будут немедленно исполняться», — говорится в сообщении.

Нововведение призвано ужесточить правила работы газораспределительных организаций и тех организаций, которые занимаются проверкой оборудования в квартирах. Но при этом раньше существовала проблема недопуска в квартиры. Этот законопроект направлен на повышение безопасности при пользовании газом и позволит решить проблему, уверены законодатели.

Напомним, в соответствии с Жилищным кодексом РФ услуга газоснабжения предоставляется только при условии своевременного осмотра и ремонта внутриквартирного и внутридомового газового оборудования.

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16:20, 03 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
69
0
#Удмуртия\n#Госдума России\n#газ