Президент Чада получил смертельное ранение вскоре после выборов

Идрис Деби был избран на шестой срок.



Нджамена. Чад. Стало известно о гибели президента республики Чад Идриса Деби. Политик был смертельно ранен вскоре после того, как был избран на шестой срок, пишет РБК со ссылкой на AFP и французскую радиостанцию RFI.

Идрис Деби во главе созданного им Патриотического движения спасения одержал победу в гражданской войне и пришел к власти в стране в 1990 году. В апреле 2021 года он в шестой раз был избран президентом Чада, набрав около 80% голосов избирателей. После завершения выборов Деби отправился на позиции войск, сражающихся с повстанцами Фронта перемен и согласия на севере страны. Поездка оказалась роковой – политик был смертельно ранен, не дожив до инаугурации.

Военные распорядились распустить правительство и парламент Чада. Ближайшие 18 месяцев власть в стране будет осуществлять Национальный совет переходного периода, который возглавит сын погибшего президента.