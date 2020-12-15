Байден набрал необходимое количество голосов выборщиков для избрания президентом США

Демократ одержал победу во всех ключевых штатах.



Вашингтон. США. Победу Джо Байдена на президентских выборах в США подтвердило голосование выборщиков. Более 270 из них поддержали кандидата от Демократической партии, сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на CNN.

Отмечается, что этого количества достаточно для того, чтобы стать главой государства. Между тем перевес Байдена продолжает увеличиваться. По последним данным, за него проголосовали уже 302 из 538 выборщиков. За Дональда Трампа отдано лишь 232 голоса.

Ранее действующий глава Белого дома Дональд Трамп оспаривал победу своего оппонента в ряде так называемых ключевых штатов, но безуспешно. В частности, за Джо Байдена отдали голоса все 55 выборщиков от Калифорнии.

Добавим, результаты голосования выборщиков должны утвердить в Сенате и Палате представителей Конгресса 6 января 2021 года. 20 января избранный президент США вступит в должность.