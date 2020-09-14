Россия предоставит Белоруссии кредит на 1,5 млрд долларов

14 сентября главы государств встретились в Сочи.

Сочи. Краснодарский край. Белоруссия возьмет у России в кредит 1,5 млрд долларов. Об этом пишет RT.

По словам Владимира Путина, в этот сложный для Белоруссии момент государство готово предоставить государственный кредит.

Отметим, что встреча глав состоялась 14 сентября в Сочи. Говоря о ситуации в соседнем государстве, Путин выразил свою точку зрения. «Мы за то, чтобы белорусы сами, без всяких подсказок и давления извне, в спокойном режиме и диалоге друг с другом разобрались в этой ситуации и пришли к общему решению», — заявил он.

Также в рамках встречи лидер подтвердил, что Белоруссия станет первой страной, которая получит российскую вакцину от коронавируса.