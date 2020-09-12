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Парламент Перу запустил процесс импичмента президента

14:24, 12 сентября, 2020
Юрий Абашев
Парламент Перу запустил процесс импичмента президента
14:24, 12 сентября, 2020
Юрий Абашев
85
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#власть\n#президент\n#Перу\n#импичмент
Фото: George Miquilena
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Причиной тому стала «моральная неспособность» Мартина Вискарры занимать пост главы государства.

Лима. Перу. В отношении президента Перу Мартина Вискарры запущен процесс импичмента. Об этом сообщает телеканал «МИР24».

Такое решение принято парламентом Перу 11 сентября путём общего голосования. За резолюцию об импичменте проголосовало 65 конгрессменов. При этом для одобрения инициативы нужно минимум 52 голоса.

Причиной импичмента парламентарии называют «моральную неспособность» Вискарры руководить государством. Авторы резолюции утверждают, что президент «препятствовал уголовному и парламентскому расследованию дела о певце Ричарде Сиснеросе», с которым министерство культуры Перу заключило незаконный контракт.

Резолюцию об импичменте внесли в парламент после обнародования записей, где президент признаётся в том, что встречался с певцом, хотя неоднократно публично опровергал это.

Теперь парламентариям осталось определиться с датой решающего голосования по вопросу отставки Вискарры, которому дадут возможность выступить перед конгрессом.

14:24, 12 сентября, 2020
Юрий Абашев
85
0
#власть\n#президент\n#Перу\n#импичмент

 

 

 


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