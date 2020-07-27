Эксперт: над Евросоюзом нависла угроза «бегства» Нидерландов

Недовольство единой политикой ЕС продемонстрировал на последнем саммите премьер страны Марк Рютте.



Амстердам. Нидерланды. Следующей страной, готовой покинуть ЕС, могут стать Нидерланды. Таким мнением поделился с Газетой.ру глава отдела макроэкономического анализа Saxo Bank Кристофер Дембик.

По словам эксперта, на такую мысль наводит поведение премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на минувшем саммите Евросоюза, посвященном принятию общего бюджета. Глава кабмина, в частности, активно выражал недовольство финансовой и миграционной политикой ЕС. Бюджет объединенной Европы на ближайшие 7 лет в размере более 1 трлн евро, по мнению Рютте, является затратным, а план по возрождению экономики стоимостью 750 млрд евро выгоден лишь странам, живущим за счет ЕС. К таким «нахлебникам» он отнес не только бывшие государства соцлагеря и страны Прибалтики, но и более экономически развитые Испанию, Италию и Португалию.

В то же время сам премьер Нидерландов к выходу из ЕС пока не призывает, даже наоборот. В 2017 году он заявил, что, если это произойдет, страна потеряет 1,5 млн рабочих мест, начнется хаос. Но в последнее время вместе с большинством сограждан Рютте начал менять свою позицию в сторону возвращения стране частично утраченного суверенитета. К этому его подталкивает и то, что, по данным опроса 2017 года, 56% голландцев являются евроскептиками.

Кроме того, в стране действует оппозиционная Партия свободы, для которой Nexit (по аналогии с Brexit, то есть выход Нидерландов из Евросоюза) является одной из политических целей. Лидер партии Герт Вилдерс призывал голландцев к Nexit еще в 2014 году, за 2 года до того, как британцы на референдуме решили покинуть ЕС.

К дальнейшей популяризации идеи выхода из Евросоюза страну подталкивает и миграционный кризис. Население Нидерландов составляет 17 млн человек, и они сосредоточены на очень небольшой территории. По плотности населения страна является 4-й в ЕС, и жители особенно чутко реагируют на общеевропейские квоты по приему беженцев.

Представитель Saxo Bank добавил, что покинуть ЕС также могут попытаться другие евроскептики – Швеция, Австрия, Дания и Финляндия.

Добавим, партию, агитирующую за выход из Евросоюза Италии - Italexit - создал недавно итальянский сенатор Джанлуиджи Парагоне.

Впрочем, с мнением зарубежного эксперта не вполне согласны опрошенные изданием российские специалисты. Так, доцент РАНХиГС Кира Сазонова считает, что плюсы евроинтеграции для стран Европы пока перевешивают минусы. Евросоюз – это проект в большей степени геополитический, чем экономический, и поляризация между бедными и богатыми странами пока не мешает функционированию ЕС как института, считает Кира Сазонова.

Напомним, Великобритания покинула Евросоюз 1 февраля текущего года.