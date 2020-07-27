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Эксперт: над Евросоюзом нависла угроза «бегства» Нидерландов

10:32, 27 июля, 2020
Евгений Кандаков
Эксперт: над Евросоюзом нависла угроза «бегства» Нидерландов
10:32, 27 июля, 2020
Евгений Кандаков
144
0
#экономика\n#политика\n#саммит\n#мигранты\n#Евросоюз\n#Европа\n#конфликты\n#прогноз\n#Нидерланды
Фото: pixabay.com
144
0

Недовольство единой политикой ЕС продемонстрировал на последнем саммите премьер страны Марк Рютте.

Амстердам. Нидерланды. Следующей страной, готовой покинуть ЕС, могут стать Нидерланды. Таким мнением поделился с Газетой.ру глава отдела макроэкономического анализа Saxo Bank Кристофер Дембик.

По словам эксперта, на такую мысль наводит поведение премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на минувшем саммите Евросоюза, посвященном принятию общего бюджета. Глава кабмина, в частности, активно выражал недовольство финансовой и миграционной политикой ЕС. Бюджет объединенной Европы на ближайшие 7 лет в размере более 1 трлн евро, по мнению Рютте, является затратным, а план по возрождению экономики стоимостью 750 млрд евро выгоден лишь странам, живущим за счет ЕС. К таким «нахлебникам» он отнес не только бывшие государства соцлагеря и страны Прибалтики, но и более экономически развитые Испанию, Италию и Португалию.

В то же время сам премьер Нидерландов к выходу из ЕС пока не призывает, даже наоборот. В 2017 году он заявил, что, если это произойдет, страна потеряет 1,5 млн рабочих мест, начнется хаос. Но в последнее время вместе с большинством сограждан Рютте начал менять свою позицию в сторону возвращения стране частично утраченного суверенитета. К этому его подталкивает и то, что, по данным опроса 2017 года, 56% голландцев являются евроскептиками.

Кроме того, в стране действует оппозиционная Партия свободы, для которой Nexit (по аналогии с Brexit, то есть выход Нидерландов из Евросоюза) является одной из политических целей. Лидер партии Герт Вилдерс призывал голландцев к Nexit еще в 2014 году, за 2 года до того, как британцы на референдуме решили покинуть ЕС.

К дальнейшей популяризации идеи выхода из Евросоюза страну подталкивает и миграционный кризис. Население Нидерландов составляет 17 млн человек, и они сосредоточены на очень небольшой территории. По плотности населения страна является 4-й в ЕС, и жители особенно чутко реагируют на общеевропейские квоты по приему беженцев.

Представитель Saxo Bank добавил, что покинуть ЕС также могут попытаться другие евроскептики – Швеция, Австрия, Дания и Финляндия.

Добавим, партию, агитирующую за выход из Евросоюза Италии - Italexit - создал недавно итальянский сенатор Джанлуиджи Парагоне.

Впрочем, с мнением зарубежного эксперта не вполне согласны опрошенные изданием российские специалисты. Так, доцент РАНХиГС Кира Сазонова считает, что плюсы евроинтеграции для стран Европы пока перевешивают минусы. Евросоюз – это проект в большей степени геополитический, чем экономический, и поляризация между бедными и богатыми странами пока не мешает функционированию ЕС как института, считает Кира Сазонова.

Напомним, Великобритания покинула Евросоюз 1 февраля текущего года.

10:32, 27 июля, 2020
Евгений Кандаков
144
0
#экономика\n#политика\n#саммит\n#мигранты\n#Евросоюз\n#Европа\n#конфликты\n#прогноз\n#Нидерланды

 

 

 


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