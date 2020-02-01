Великобритания вышла из Евросоюза

Государство вступило в следующий, переходный этап.

Лондон. Великобритания. Великобритания официально вышла из Евросоюза. Таким образом страна завершила первый этап Brexit, пишут «Известия».

Следующий переходный этап закончится в конце 2020 года. Пока же Великобритания останется в Европейском таможенном союзе. При этом Лондон потеряет членство в Европарламенте и Еврокомиссии и должен будет заплатить союзу около 33 млрд фунтов.

Напомним, референдум о выходе страны из ЕС прошел еще в 2016 году. Тогда более 50% населения поддержали инициативу. Соглашение об условиях выхода Великобритании из Евросоюза подписали 24 января.