Эксперт рассказал, когда ждать восстановления российского рынка акций

Ижевск. Удмуртия. Индекс MOEX остановился на уровне 2 600 пунктов, постепенно восстанавливая утраченные после повышения ключевой ставки позиции. Решение Банка России поднять ставку сразу на 2 п. п., до 21%, стало неожиданностью для инвесторов, поскольку многие ожидали, что регулятор будет действовать более плавно. Прогнозы сходились на том, что ставка может быть повышена до 20% в октябре и максимум до 21% еще в декабре. Однако теперь, судя по риторике ЦБ РФ, монетарная политика будет более жесткой, и к концу года ставка может достигнуть 23%, рассказал информагентству «Сусанин» исполнительный директор УК «Альфа-Капитал» в Ижевске Вадим Меньшиков.

В обозримой перспективе это явный негатив как для рынка акций, так и для облигаций. Чем выше ставки на рынке, тем большее число участников предпочитают более консервативные инструменты — такие как банковские депозиты, флоатеры или сделки РЕПО. Высокую популярность у частных инвесторов приобрели фонды денежного рынка: с начала года, по данным сервиса InvestFunds.ru, именно они входят в топ-3 по объему привлеченных средств в ПИФы.

Означает ли все это, что сейчас нужно спешно продавать акции и перекладываться в другие стратегии? Не исключено, что падение рынка может оказаться краткосрочным, и уже в следующем году цены на российские акции могут снова пойти вверх.

Во-первых, рынку оказывает поддержку хорошая отчетность и выплаты дивидендов крупными компаниями. Ряд эмитентов показывают рост финансовых показателей, несмотря на высокие ставки и рост расходов.

Во-вторых, позитивом для фондового рынка могут стать итоги выборов в США, что способно существенно улучшить геополитическую ситуацию и коренным образом изменить отношение инвесторов к акциям.

И, в-третьих, многое в следующем году будет зависеть от показателей инфляции, ситуации на рынке кредитования и инфляционных ожиданий бизнеса и населения. Исходя из этих параметров, ЦБ РФ принимает решение по ставке. В прогнозе регулятора ожидается, что в следующем году инфляция замедлится до 4,5–5%, что позволит перейти к снижению ключевой ставки. Это может стать мощным толчком для восстановления котировок бумаг.

При совокупности позитивных условий рынок акций в следующем году может показать рост на 10–15% без учета дивидендной доходности.